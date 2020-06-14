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Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Названы места с риском заражения коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано на сайте организации.
В работе говорится, что максимальный риск заражения существует в местах скопления людей: в офисах, кинотеатрах, концертных залах и религиозных учреждениях.
При этом вероятность заболеть на свежем воздухе или через контакт с поверхностью оценивается как очень низкий. Также утверждается, что для заражения взрослого человека необходимо попадание в его организм тысячи частиц вируса.
Согласно подсчетам авторов, при дыхании переносчик выделяет около 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре — примерно 200, а при кашле и чихании — 200 миллионов.
По состоянию на 14 июня, в мире зафиксировано 7,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. 431,1 тысяча человек умерли, 3,7 миллиона полностью выздоровели.
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