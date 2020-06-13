Назван срок выхода российской вакцины от COVID-19

Промышленное производство вакцины от COVID-19 запланировано на сентябрь. Первыми в России вакцину в массовых масштабах могут выпустить Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в РФ.
«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь», — сказала Голикова.
Ранее доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что вакцина от коронавируса россиянам может не потребуется. «Если мы будем соблюдать все требования, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием, то, уверяю, вакцина нам не понадобится», — прокомментировал Онищенко.