У москвичей нашли сильный иммунитет к коронавирусу

Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 выявлены у каждого пятого жителя Москвы, прошедшего тестирование, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову

По информации столичных властей, доля москвичей с большой концентрацией антител к новой инфекции в последнее время растет. Так, было проведено два этапа исследований на наличие популяционного иммунитета у горожан. В период с 4 мая по 21 мая антитела обнаружены у 12 процентов протестированных. Последние данные показали, что теперь иммунитет есть у 17,4 городского населения.