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У некоторых москвичей нашли сильный иммунитет к коронавирусу 

Lenta.ru 51 минуту назад
У москвичей нашли сильный иммунитет к коронавирусу
Фото: Lenta.ru
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 выявлены у каждого пятого жителя Москвы, прошедшего тестирование, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
По информации столичных властей, доля москвичей с большой концентрацией антител к новой инфекции в последнее время растет. Так, было проведено два этапа исследований на наличие популяционного иммунитета у горожан. В период с 4 мая по 21 мая антитела обнаружены у 12 процентов протестированных. Последние данные показали, что теперь иммунитет есть у 17,4 городского населения.
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Коронавирус , Анастасия Ракова , ИТАР-ТАСС
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