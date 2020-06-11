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Ученые выяснили, носители какой группы крови менее подвержены коронавирусу 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Выяснилось, какая группа крови менее подвержена COVID-19
Фото: Вечерняя Москва
Американские ученые в ходе расшифровки генома человека выяснили, что носители первой группы крови менее подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией.
Специалисты исследовали данные почти 750 тысяч пациентов, из которых 10 тысяч заразились коронавирусом. Оказалось, что обладатели первой группы крови были примерно на 18 процентов менее подвержены инфицированию.
Кроме того, ученые отдельно рассмотрели подверженность заболеванию среди медицинских работников, которые часто контактировали с зараженными. Согласно полученным результатам, в этой выборке носители первой группой крови заражались на 13-26 процентов реже, чем обладатели других групп, сообщает телеканал «Звезда».
Ранее ученые выяснили, что носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу из-за особой мутации.
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Коронавирус , ТК "Звезда"
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