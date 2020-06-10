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Названы сроки заразности выздоровевших пациентов с коронавирусом 

Lenta.ru 3 часа назад
Выяснилось, заразны ли переболевшие COVID-19
Фото: Lenta.ru
Выздоровевшие пациенты с коронавирусом могут быть заразны в течение 14 дней после окончания симптомов. Такие сроки назвала доктор биологических наук Анча Баранова, передает «Московский комсомолец».
При этом, по словам Барановой, большинство вылечившихся могут быть безопасны и через неделю после исчезновения симптомов, а к некоторым симптомы могут вернуться через 10 дней.
Баранова рассказала, что в Азии используют правило «трех тестов», согласно которому выздоровевший должен сдать три теста на коронавирус в три разных дня. Первый сдается не ранее чем через 72 часа после окончания симптомов. Если все три теста отрицательны — пациент «свободен», в противном случае процедура запускается заново, объяснила доктор.
Ранее хирург-онколог Иван Карасев рассказал, что некоторые симптомы коронавируса и рака легких совпадают и их можно спутать. Он перечислил кашель, мокроту, затрудненное дыхание и кровохарканье, а среди тяжелых симптомов назвал двустороннюю пневмонию.
В России за весь период пандемии зафиксировано 493 657 зараженных, выздоровели 252 783, умерли 6358 человек.
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Коронавирус , Иван Карасев , Московский комсомолец
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