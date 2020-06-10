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В России выпускают 17 препаратов для лечения коронавируса 

РИА Новости и ещё 14 1 час назад
В РФ выпускают 17 препаратов для лечения COVID-19
Фото: Уралинформбюро
Российские фармацевтические компании уже выпускают 17 препаратов, которые используются в лечении COVID-19, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
"Наши фармпроизводители выпускают 17 препаратов, используемых в лечении коронавируса", — сказал Мантуров.
По его словам, в частности за последний месяц было зарегистрировано и запущено в производство три препарата: олокизумаб и левилимаб для тяжелой формы пневмонии, а также препарат с торговым наименованием "Авифавир" для терапии новой коронавирусной инфекции. "Такие препараты выпускают всего лишь пять стран? и теперь к их числу присоединилась наша страна", — отметил глава Минпромторга.
"Что касается интересующего всех вопроса по вакцине, могу сказать, что в этом месяце наши фармкомпании с организациями Минздрава и Роспотребнадзора начали клинические исследования", — добавил Мантуров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Новости , Денис Мантуров , Минпромторг , Минздрав РФ , Госдума , Роспотребнадзор
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