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Китай усомнился в происхождении коронавируса 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Китай усомнился в происхождении коронавируса
Фото: Lenta.ru
Пекин сомневается в том, что коронавирусная инфекция возникла именно в Китае. Об этом рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.
«Действительно, вспышка [эпидемии] возникла в Китае. Но мы не можем сказать, что это [указывает на] первоначальный источник», — считает дипломат. Он отметил, что Пекин просто обнаружил инфекцию раньше других стран и начал принимать соответствующие меры.
31 мая директор Центра по контролю и профилактике болезней Китая Гао Фу подтвердил новую версию происхождениия коронавируса, согласно которой он появился не на рынке китайского города Ухань. Он пояснил, что в анализах животных, взятых на рынке, не было следов вируса.
По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,24 миллиона человек. От пневмонии скончались 411 260 пациентов, 3,37 миллиона человек выздоровели.
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Коронавирус , Новости , РИА Новости
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