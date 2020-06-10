Названы риски прививки от COVID-19 у больных раком

Предполагается, что вакцина от коронавирусной инфекции будет не такой токсичной, как другие, следовательно, люди с онкологическими заболеваниями рискуют больше пострадать от вируса, чем от осложнений, вызванных прививкой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя отдела междисциплинарной онкологии центра имени Дмитрия Рогачева, доктора наука, профессора, члена правления Российского общества клинической онкологии Николая Жукова.

По его словам, любая медицинская манипуляция так или иначе имеет плюсы и минусы.

Профессор считает, что люди с онкологическими заболеваниями должны быть в первых рядах на вакцинацию, так как они находятся в группе риска.

Жуков также уточнил, что есть отельные категории больных, в случае которых стоит серьезно оценить риски. Например, когда речь идет о пациента, которые перенесли трансплантацию костного мозга.