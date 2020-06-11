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Врачи перечислили факторы, при которых COVID-19 протекает в тяжелой форме 

Вечерняя Москва и ещё 18 1 час назад
Факторы, при которых COVID-19 протекает в тяжелой форме
Фото: Вечерняя Москва
Врачи из Южной Кореи определили несколько условий, при которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме. Об этом сообщает издание Reuters.
Специалисты провели исследование. Они наблюдали за пациентами с коронавирусом в больнице южнокорейского города Тэгу с 19 февраля по 15 апреля. Выяснилось, что наличие диабета, низкое насыщение крови кислородом, повышенная температура и проблемы с сердцем вызывают более тяжелое течение заболевания.
По мнению врачей, еще одним важным фактором является возраст. Чем старше пациент, тем выше вероятность тяжелого течения болезни.
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