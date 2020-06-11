Факторы, при которых COVID-19 протекает в тяжелой форме

Врачи из Южной Кореи определили несколько условий, при которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме. Об этом сообщает издание Reuters.

Специалисты провели исследование. Они наблюдали за пациентами с коронавирусом в больнице южнокорейского города Тэгу с 19 февраля по 15 апреля. Выяснилось, что наличие диабета, низкое насыщение крови кислородом, повышенная температура и проблемы с сердцем вызывают более тяжелое течение заболевания.

По мнению врачей, еще одним важным фактором является возраст. Чем старше пациент, тем выше вероятность тяжелого течения болезни.

Ранее ученые выяснили, носители какой группы крови менее подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией.