Зачем американцы моют фрукты отбеливателем 

В период пандемии COVID-19 люди стараются обезопасить себя от вируса всеми возможными способами. Но пока одни лишь носят маски и перчатки в общественных местах, другие прибегают к более радикальным мерам и моют фрукты… отбеливателем. В частности, именно так делают некоторые американцы. Зачем и чем чревато такое мытье фруктов? Расскажет "Рамблер".

Эксперты Центра по контролю заболеваний США (CDC) пришли к выводу, что примерно 39% американцев в период пандемии коронавируса используют отбеливатели не по прямому назначению.

В апреле в США был зафиксирован всплеск обращений в токсикологические центры с отравлениями бытовой химией. Чтобы выяснить, почему так происходит, в мае эксперты провели онланй-исследование, в котором поучаствовали 502 человека.

60% респондентов рассказали о том, что регулярно проводят дома генеральную уборку и дезинфекцию. При этом большая часть из них (19%) призналась, что фрукты и овощи им приходится мыть отбеливателем, чтобы избежать заражения коронавирусом. 18% сообщили, что использовали данное средство вместо мыла для рук и иных чистящих средств. 6% признались, что специально вдыхали запахи бытовой химии, а 4% отметили, что пробовали полоскать горло чистящими средствами и даже пить их.

«Неудивительно, что 25% респондентов также сообщили о неприятных последствиях, таких как головокружение, раздражение кожи, тошнота и проблемы с дыханием»,

— подчеркнули исследователи.

По мнению экспертов, некоторые люди попросту не знают о том, как правильно пользоваться чистящими средствами. Так, лишь 35% респондентов знали о том, что отбеливатель нельзя смешивать с уксусом.