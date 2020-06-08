В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом 

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. Об этом пишет Reuters.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, в Европе за последнее время ситуация улучшилась, однако глобально наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. Директор организации призвал все страны мира «не снимать ногу с педали газа» в борьбе с пандемией.

Согласно последним данным, опубликованным на сайте Университета Хопкинса, всего в мире зафиксировано свыше семи миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали более 403 тысяч человек.