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В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом 

Анастасия Иванова 1 час назад
В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом
Фото: depositphotos.com
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. Об этом пишет Reuters.
По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, в Европе за последнее время ситуация улучшилась, однако глобально наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. Директор организации призвал все страны мира «не снимать ногу с педали газа» в борьбе с пандемией.
Согласно последним данным, опубликованным на сайте Университета Хопкинса, всего в мире зафиксировано свыше семи миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали более 403 тысяч человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что 8985 новых случаев коронавируса выявлено в России.
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Коронавирус , ВОЗ , Reuters
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