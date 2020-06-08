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Обнаружена причина проникновения коронавируса в мозг 

Lenta.ru 3 часа назад
Обнаружена причина проникновения коронавируса в мозг
Фото: Lenta.ru
Вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг с помощью белка нейропилина-1. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в библиотеке препринтов bioRxiv.
Группа европейских ученых выяснила, что клеточный белок нейропилин-1 (NRP1) является причиной проникновению коронавируса в мозг носителя. Это удалось обнаружить с помощью вскрытия умершего от COVID-19 пациента, в обонятельном эпителии и луковице которого обнаружили инфицированные SARS-CoV-2 клетки. Специалисты пришли к выводу, что коронавирус не размножается в клетках мозга, но может способствовать их гибели.
Эксперимент на мышах подтвердил гипотезу ученых. С помощью интраназального способа введения вируса им удалось заразить COVID-19 подопытных животных в лаборатории.
Исследователи подытожили, что для проникновения в организм будущего носителя коронавирус использует клеточные белки нейропилин-1 и ACE-2. С помощью последнего компонента частицы вируса закрепляются в верхних дыхательных путях и начинают процесс размножения. В сообщении говорится, что полученные выводы помогут в создании вакцины от смертельного заболевания.
В мае испанские нейробиологи объяснили, почему мужская смертность от коронавируса превышает женскую. По словам специалистов, мужчины чаще зависимы от табакокурения, которое вместе с обструктивных заболеванием легких может увеличить объем ферментов ACE-2, с помощью которых коронавирус закрепляется в организме.
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