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В России выявлено 8855 случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 1 час назад
8855 случаев коронавируса выявлено в России
Фото: РИА Новости
За сутки в России выявили более восьми тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
Случаи COVID-19 были обнаружены в 84 регионах. Из них 1992 в Москве и 758 в Московской области. Сообщается, что 36,9% инфицированных не имели симптомов болезни.
За сутки скончались 197 пациентов с коронавирусом. Полностью выздоровело 8708 человек.
Всего в России зафиксировано 458689 случаев коронавируса. Таким образом, страна остается на третьем месте по числу инфицированных.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России было выявлено 8726 случаев коронавируса.
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