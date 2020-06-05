ВОЗ дала новые рекомендации по ношению масок 

Всем людям в возрасте 60 лет и старше рекомендовано носить защитные маски, если невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции для защиты от заражения коронавирусом, заявил глава Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо этого, ВОЗ советует правительствам поощрять население «надевать маски там, где широко распространена инфекция, а физическое дистанцирование затруднено», например, в магазинах, транспорте и прочих местах скопления людей. Также маски следует надевать всем, кто работает в медицинских учреждениях, а не только тем, кто занимается пациентами.
Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что само по себе ношение защитных средств не защитит от коронавируса.
«Маски не являются заменой физического дистанцирования, гигиены рук и других мер общественного здравоохранения»,
— сказал он.
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что пандемия коронавируса нового типа в России достигла плато, однако при планировании мероприятий нужно соблюдать меры безопасности.