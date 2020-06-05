ВОЗ дала новые рекомендации по ношению масок 

Всем людям в возрасте 60 лет и старше рекомендовано носить защитные маски, если невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции для защиты от заражения коронавирусом, заявил глава Всемирной организации здравоохранении ( ВОЗ ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, ВОЗ советует правительствам поощрять население «надевать маски там, где широко распространена инфекция, а физическое дистанцирование затруднено», например, в магазинах, транспорте и прочих местах скопления людей. Также маски следует надевать всем, кто работает в медицинских учреждениях, а не только тем, кто занимается пациентами.

Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что само по себе ношение защитных средств не защитит от коронавируса.

«Маски не являются заменой физического дистанцирования, гигиены рук и других мер общественного здравоохранения»,

— сказал он.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что пандемия коронавируса нового типа в России достигла плато, однако при планировании мероприятий нужно соблюдать меры безопасности.