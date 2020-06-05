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Итальянские врачи заявили об ослаблении COVID-19 

runews24.ru 1 час назад
Врачи заявили об ослаблении COVID-19
Фото: runews24.ru
В начале июня врач из больницы Сан-Раффаэле в Милане и руководитель инфекционной клиники из Сан-Мартино в Генуе, заявили о том, что мутации ослабили коронавирусную инфекцию и превратили ее в "собственную тень". По их словам, вирусная нагрузка в недавних анализах зараженных COVID-19 существенно меньше, чем в тестах, которые делались в начале пандемии. А чем меньше вирусная нагрузка, тем легче протекает заболевание.
Как сообщает издание "МК" со ссылкой на иностранные СМИ, далеко не все мировые специалисты согласны с этой теорией. По мнению австралийского ученого из Университета Вуллонгонг, против ослабления коронавируса говорит тот факт, что в Италии люди продолжают заражаться и умирать от COVID-19.
Американские коллеги-вирусологи также отметили, что уменьшение заразности заболевания и снижение скорости распространения еще не означает ослабление вируса. Ровно, как и того, что само течение болезни будет проходить в более легкой форме.
По словам многих специалистов, на данный момент пока рано говорить о том, что мутации существенно ослабили коронавирусную инфекцию. Для подобных выводов требуется полномасштабное исследование.
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