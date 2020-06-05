Врачи заявили об ослаблении COVID-19

В начале июня врач из больницы Сан-Раффаэле в Милане и руководитель инфекционной клиники из Сан-Мартино в Генуе, заявили о том, что мутации ослабили коронавирусную инфекцию и превратили ее в "собственную тень". По их словам, вирусная нагрузка в недавних анализах зараженных COVID-19 существенно меньше, чем в тестах, которые делались в начале пандемии. А чем меньше вирусная нагрузка, тем легче протекает заболевание.

Как сообщает издание "МК" со ссылкой на иностранные СМИ, далеко не все мировые специалисты согласны с этой теорией. По мнению австралийского ученого из Университета Вуллонгонг, против ослабления коронавируса говорит тот факт, что в Италии люди продолжают заражаться и умирать от COVID-19.

Американские коллеги-вирусологи также отметили, что уменьшение заразности заболевания и снижение скорости распространения еще не означает ослабление вируса. Ровно, как и того, что само течение болезни будет проходить в более легкой форме.

По словам многих специалистов, на данный момент пока рано говорить о том, что мутации существенно ослабили коронавирусную инфекцию. Для подобных выводов требуется полномасштабное исследование.