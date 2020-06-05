Xiaomi поддержала российских медиков

Первая партия с десятками тысяч медицинских масок прибыла на этой неделе в Центр фармации и медицинской техники при Министерстве обороны Российской Федерации

Компания Xiaomi продолжает оказывать поддержку медицинским специалистам по всему миру, которые борются с пандемией коронавируса. На этой неделе первая партия груза, состоящая из десятков тысяч медицинских масок, а также защитных костюмов и других средств индивидуальной защиты, прибыла в Россию и была доставлена Центру фармации и медицинской техники при Министерстве обороны Российской Федерации.

«Мы видим, какую поддержку оказывает российское правительство медицинским специалистам и волонтерам, занятым в борьбе с опасным вирусом, — отметил глава Xiaomi в России и СНГ Юй Мань. — Несмотря на то, что уже достигнуты серьезные успехи в противодействии распространению эпидемии, мы, как частная компания, решили не оставаться в стороне и внести свой скромный вклад в это благородное дело. Надеюсь, что наше пожертвование хотя бы на немного, но приблизит момент, когда мы сможем с уверенностью сказать, что угроза окончательно отступила».

Конечными получателями станут медицинские учреждения, непосредственно задействованные в диагностировании и лечении вируса COVID-19.

В течение последних месяцев Xiaomi занимается активной поддержкой медиков по всему миру, предлагая помощь в борьбе с пандемией и осуществляя доставку необходимых средств защиты.

В качестве выражения моральной поддержки гражданам соответствующих государств, в штаб-квартире возникла традиция наклеивать на отправляющиеся контейнеры стикеры с цитатами из местных писателей и мыслителей, которые передали бы то, как в Xiaomi воспринимают подобные добрые жесты. Контейнеры, прибывшие в Россию, содержали высказывание писателя Д. И. Фонвизина: «Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время».

На данный момент Xiaomi уже успела пожертвовать миллионы единиц медицинской техники и средств индивидуальной защиты во многих странах мира, включая Италию, Испанию, Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Польшу, Румынию, Украину, Индонезию, Индию, Южную Корею, Японию, Бразилию, Колумбию и Перу.