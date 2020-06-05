В России бесплатно выдадут препарат от COVID-19

«Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС», — сказал он.

Глава РФПИ также заверил, что клинические испытания препарата позволяют считать нам его «одним из наиболее многообещающих в мире».

«Авифавир» производится Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «ХимРар». Это один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса, отмечает агентство.