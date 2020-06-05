Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 21 2 часа назад
В России бесплатно выдадут препарат от COVID-19
Фото: АГН «Москва»
Отечественный препарат от коронавирусной инфекции «Авифавир» будут бесплатно раздавать пациентам в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает в пятницу, 5 мая, РИА Новости.
«Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС», — сказал он.
Глава РФПИ также заверил, что клинические испытания препарата позволяют считать нам его «одним из наиболее многообещающих в мире».
«Авифавир» производится Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «ХимРар». Это один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса, отмечает агентство.
Видео дня. Как быстро избавиться от пяточной шпоры
Последние новости
Именитый профессор предрек России «здравоохранение будущего» благодаря пандемии Именитый профессор предрек России «здравоохранение будущего» благодаря пандемии В США нашли «доказательство» российского вмешательства в ливийский конфликт В США нашли «доказательство» российского вмешательства в ливийский конфликт Путин снова устроил разнос из-за ЧП в Норильске Путин снова устроил разнос из-за ЧП в Норильске
Коронавирус , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, как правильно выбирать маски
Эксперты рассказали, как правильно выбирать маски
В европейской стране завершилась эпидемия COVID-19
В европейской стране завершилась эпидемия COVID-19
Названо необратимое последствие коронавируса
Названо необратимое последствие коронавируса
Назван новый «апокалиптический» вирус
Назван новый «апокалиптический» вирус
Названы три признака скрытых проблем со здоровьем
Названы три признака скрытых проблем со здоровьем
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
00:35
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
Коронавирус
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
03:15
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
Народная медицина
Как выбрать спрей от насморка
06:10
Как выбрать спрей от насморка
Болезни и лекарства
Простое средство для восстановления суставов
02:14
Простое средство для восстановления суставов
Болезни и лекарства Народная медицина
Кому нельзя принимать БАДы
06:14
Кому нельзя принимать БАДы
ЗОЖ
Как распознать по лицу проблемы с печенью
01:04
Как распознать по лицу проблемы с печенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Правда ли, что все болезни от нервов
06:14
Правда ли, что все болезни от нервов
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение