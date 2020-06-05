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Популярный препарат избавил больных от коронавируса 

Lenta.ru 40 минут назад
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Фото: Lenta.ru
Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия. Статья специалистов опубликована в журнале Gut.
В исследовании приняли участие 10 больных с коронавирусной инфекцией, при этом все они во время болезни принимали фамотидин. Врачи оценили по четырехбалльной системе тяжесть пяти основных признаков заболевания, включая кашель, одышку, усталость, головную боль и потерю вкуса и обоняния. Симптомы продлились от двух до 26 дней. Средний период лечения составлял 11 дней, но варьировался с пяти до 21 дня.
Все десять пациентов сообщили, что их самочувствие улучшилось в течение 24-48 часов после начала приема фамотидина, а полное избавление от симптомов произошло через 14 дней. Наиболее часто они использовали дозу 80 миллиграмм три раза в день.
По словам ученых, имеющихся данных недостаточно, чтобы подтвердить эффект от приема фамотидина. Поэтому необходимо провести клинические исследования с участием большего числа людей.
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