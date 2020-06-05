В Москве начали лечить COVID-19 в барокамерах

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве начали эксперимент по лечению зараженных COVID-19 в барокамерах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Методика заключается в лечении зараженных корнавирусом с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). Таким образом врачи пытаются избежать подключения пациентов к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам врачей, ГБО улучшает общее самочувствие пациентов, у них повышается уровень кислорода в крови и уменьшается одышка. Кроме того, процедура усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, смягчая побочные эффекты. Через нее прошли уже 25 человек.

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса готова к клиническим испытаниям на отобранных ранее военнослужащих Минобороны . Препарат испытали на мелких и крупных животных (обезьянах и хомяках), а также проверили на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность, он готов к переходу на следующую стадию. В испытаниях примут участие 50 добровольцев из числа военнослужащих-контрактников, а также 10 медиков.

В Москве с начала пандемии выявили 191 069 случаев коронавируса, выздоровели 97 358 человек, умерли — 2806. В России за весь период зафиксировали 449 834 случая инфицирования, умерли 5528 человек, выздоровели 212 680.