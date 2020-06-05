Как влияет COVID у беременных на будущих детей 

Смотрите видео и узнайте, как отражается коронавирус на беременных женщинах и будущих детях. Каждая женщина, вынашивающая ребёнка, постоянно беспокоится о здоровье малыша, и во время эпидемии коронавируса забота о плоде особенно актуальна. Специалисты доказали, что вирус не передаётся от беременной женщины к ребёнку, находящемуся в животе, а заражение новорождённых может произойти лишь после родов посредством передачи вируса через воздух.