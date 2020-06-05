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Как влияет COVID у беременных на будущих детей 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как отражается коронавирус на беременных женщинах и будущих детях. Каждая женщина, вынашивающая ребёнка, постоянно беспокоится о здоровье малыша, и во время эпидемии коронавируса забота о плоде особенно актуальна. Специалисты доказали, что вирус не передаётся от беременной женщины к ребёнку, находящемуся в животе, а заражение новорождённых может произойти лишь после родов посредством передачи вируса через воздух.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как беременность спасла женщину от рака.
Коронавирус , Видео
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