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Доказана бесполезность популярного препарата от COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
Популярный препарат от COVID-19 назван бесполезным
Фото: РИА Новости
Ученые доказали бесполезность популярного препарата против COVID-19 — гидроксихлорохина, который не показал эффективность в качестве постконтактной профилактики коронавируса.
Специалисты из Университета Миннесоты (США) провели исследование, которое базировалось на эксперименте с участием 821 пациента. Все они контактировали с зараженными COVID-19 10 минут или дольше. По мнению экспертов, большинство из них — 719 человек — подвергались высокому риску, поскольку не использовали маски и перчатки. Всем участникам исследования прописали гидроксихлорохин или плацебо — вещества без явной лечебной пользы.
Как выяснилось, 49 из 414 человек заразились коронавирусом. В группе с плацебо COVID-19 диагностировали у 58 из 407 пациентов. При этом доля зараженных среди принимавших гидроксихлорохин составила 11,83 против 14,25 процента участников исследования, которые получали плацебо.
Таким образом, ученым удалось доказать бесполезность гидроксихлорохина при профилактике заболевания.
«Рандомизированное исследование не продемонстрировало значительного преимущества гидроксихлорохина в качестве постконтактной профилактики COVID-19»,
— подчеркнули авторы.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названо условие вакцинации от коронавируса.
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