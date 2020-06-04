Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева заявила, что заразиться коронавирусом через поверхности невозможно. Об этом она рассказала в Instagram.

По словам Елены Малышевой, за все время распространения COVID-19 не было ни одного подобного случая заражения. Телеведущая призвала подписчиков не бояться.

"Хочу всех специально успокоить и сказать, что на настоящий момент точно доказано, что через поверхности коронавирусом заразиться нельзя", — заявила Малышева во время прогулки по торговому центру.

Сегодня, 4 июня, телеведущую уличили в том, что она нарушила масочный режим. Она шла по торговому центру ГУМ, ела мороженое и снимала видео в Instagram.