«Не прошел диспансеризацию, тебе штраф»

Врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что необходимо прививать людей не только от COVID-19, но и от гриппа и бактериальных инфекций. При этом он отметил, что предварительно человек должен проверить свой иммунитет. По его словам, для этого достаточно общего анализа крови, который всегда сдаётся во время диспансеризации. В случае отказа человека диспансеризации его необходимо штрафовать, заключил врач.

«Я открою секрет полишинеля: у нас иммунологический анализ крови проходит любой ребёнок раз в год. Он называется общим анализом крови с лейкоцитарной формулой. Элементарный анализ крови сделать для начала и посмотреть: если там отклонения есть, то не надо прививать, а если никаких отклонений нет и всё в пределах нормы, то почему отказываться от прививки. Его же сдают каждый раз при диспансеризации. Может быть, закон принять: не прошёл диспансеризацию тебе штраф как в Германии в размере месячного оклада. Наш народ попробуйте как-то по-другому заставить».

Врач подчеркнул, что при гриппе, коронавирусе и других сезонных инфекциях меры профилактики одинаковые. Мэр Москвы также заявил сегодня, что, возможно, жители столицы будут обязаны носить маски и перчатки как до октября, так и до февраля следующего года. По его мнению, на это повлияет наличие прививки от COVID-19 и проведение массовой вакцинации.