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ВОЗ назвала сроки второй волны коронавируса 

Lenta.ru и ещё 31 4 часа назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала улучшение эпидемиологической ситуации в Европе и назвала сроки второй волны коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление директора регионального офиса организации в Европе Ханса Клюге.
Он отметил, что в ситуация действительно улучшилась в большинстве европейских стран, но призвал правительства не расслабляться.
«Мы говорим странам: если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться, и мы должны сейчас готовиться к осени», — подчеркнул Клюге.
Вторая волна может начаться в сентябре и совпасть с распространением сезонного гриппа. В таком случае положение усугубит то, что в ряде стран регулярная вакцинация прервалась из-за пандемии COVID-19.
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Коронавирус , Видео , ВОЗ
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