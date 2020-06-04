Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала улучшение эпидемиологической ситуации в Европе и назвала сроки второй волны коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление директора регионального офиса организации в Европе Ханса Клюге.

Он отметил, что в ситуация действительно улучшилась в большинстве европейских стран, но призвал правительства не расслабляться.

«Мы говорим странам: если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться, и мы должны сейчас готовиться к осени», — подчеркнул Клюге.

Вторая волна может начаться в сентябре и совпасть с распространением сезонного гриппа. В таком случае положение усугубит то, что в ряде стран регулярная вакцинация прервалась из-за пандемии COVID-19.