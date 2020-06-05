Раскрыт вред сиропов от кашля при COVID-19

Такие выводы исследователи сделали после эксперимента на клетках африканских зеленых обезьян.

Международная группа ученых после проведенных исследований пришла к выводу, что распространенный в безрецептурных лекарствах от кашля и простуды ингредиент, может нанести вред при заболевании коронавирусом. Об этом сообщила Daily Mail.

Исследователи установили, что декстрометорфан, популярный активный ингредиент в сиропах от кашля, может вызывать размножение патогенных микроорганизмов SARS-CoV-2.

Такие выводы ученые сделали после эксперимента на клетках африканских зеленых обезьян. Этот биоматериал был взят потому, что его реакция на медикаменты очень похожа на человеческую. В результате опытов выяснилось, что при введении декстрометорфана в инфицированные клетки животных скорость роста SARS-CoV-2 увеличивалась.

Декстрометорфан используется в производстве лекарств от кашля и простуды для подавления в мозге сигналов, которые вызывают рефлекс кашля.

При этом исследователи оговариваются, что несмотря на проведенный эксперимент, необходимо провести дополнительные исследования по воздействию декстрометорфана на людей с коронавирусной инфекцией. Ученые предупредили врачей, что пока не получена полная картина, лучше отказаться от лечения кашля при COVID-19 сиропами, в составе которых есть данный ингредиент.