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Раскрыты подробности подготовки к испытаниям «военной» вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 11 3 часа назад
Раскрыты детали проверки «военной» вакцины от COVID-19
Фото: РИА Новости
В Минобороны раскрыли подробности подготовки к испытаниям отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Для испытаний был выделен отдельный изолированный медицинский корпус на территории 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Специалисты войск РХБЗ провели полную дезинфекцию всех помещений, включая палаты, лаборатории и административные кабинеты. Также войска химзащиты полностью продезинфицировали транспорт, в котором добровольцев доставили на объект.
До начала исследований военнослужащие-добровольцы, а также медперсонал прошли углубленное медицинское обследование и сдали тесты на коронавирус. 4 июня будет определено, кого из испытуемых отправят на двухнедельный карантин перед вакцинацией.
2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса. Для проведения клинических испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих из различных подразделений по всей России: 45 мужчин и пять женщин.
Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.
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Коронавирус , Новости , Министерство обороны
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