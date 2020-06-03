Ношение масок на улицах назвали бессмысленным 

Глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем профессор Давид Лурье в беседе с РИА Новости назвал ношение масок на улице бессмысленным:

"Мы знаем, что маски предотвращают распространение инфекции… Но это актуально, когда есть близкий контакт — в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными. Когда человек просто идёт на улицу и на него никто не чихает в обозримом пространстве, то нет в этом особого смысла в медицинском плане. Если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или просто идёшь по улице, или вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет".

Специалист напомнил, что вирус передается от человека к человеку при близком контакте, но никак иначе:

"Когда нет рядом никого, то не нужна и маска. Ветром его не принесёт".

При этом медик обратил внимание на то, что продолжительное ношение маски вреда не принесет. В подтверждение своих слов он привел в пример Японию, где многие люди носили маски и до начала пандемии. По словам эксперта, нет данных, подтверждающих, что ношение маски может спровоцировать болезнь.