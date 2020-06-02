Минздрав рассказал об основных симптомах COVID-19

Потеря вкуса и обоняния могут быть единственными симптомами COVID-19, но чаще это один из первых признаков заболевания, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Минздрава России.

"Потеря вкуса и обоняния в ряде случаев при легком течении заболевания могут быть единственными симптомами инфекции COVID-19, но чаще всего это один из первых признаков инфекции", — говорится в сообщении.