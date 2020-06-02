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В Минздраве рассказали об основных симптомах коронавируса 

РИА Новости 1 час назад
Минздрав рассказал об основных симптомах COVID-19
Фото: РИА Новости
Потеря вкуса и обоняния могут быть единственными симптомами COVID-19, но чаще это один из первых признаков заболевания, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Минздрава России.
"Потеря вкуса и обоняния в ряде случаев при легком течении заболевания могут быть единственными симптомами инфекции COVID-19, но чаще всего это один из первых признаков инфекции", — говорится в сообщении.
Симптомами коронавируса также могут быть сухой кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, заложенность носа или насморк, конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, уточнили в Минздраве.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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