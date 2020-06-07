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Врач рассказал о реабилитации после COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Врач рассказал о реабилитации после COVID-19
Фото: depositphotos.com
Заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев на своей странице в Facebook рассказал о методах реабилитации после коронавируса. "Рамблер" делится мнением медика.
По словам врача, реабилитация является очень важным этапом в лечении пациентов. Денис Прокофьев выделил восемь необходимых, по его мнению, пунктов. Первое — это тренажер для дыхательной гимнастики Фролова-1 или дыхательная гимнастика с инструктором. Вторым пунктом медик назвал проведение процедуры дарсонвализации для укрепления сосудов. Еще при восстановлении эффективно пить кислородный коктейль.
"В домашних условиях, помимо ингредиентов (сок и корень солодки), понадобятся баллончик с кислородом и коктейлер", — рассказал врач.
Он добавил, что для реабилитации нужно принимать селен, цинк, витамин E и полиненасыщенные жирные кислоты. Кроме того, важно следить за питанием и 30 минут в день уделять аэробным нагрузкам. Еще одним пунктом Денис Прокофьев выделил психотерапию.
Ранее медик высказался на своей странице в Facebook по поводу отношения людей к медикам во время пандемии:
"Нынешнюю пандемию нередко называют войной без выстрелов. И в этой войне людей защищают медики. Они первыми приходят на помощь. Они на себя принимают главные удары инфекции…Многие воспринимают это как должное: медики обязаны, они должны. Но может, пандемия напомнит: врач — это уважаемый человек, шантаж врача жалобами — это подло, 15 минут в очереди на прием к врачу — это не так много, ведь на приеме тоже больной человек".
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