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Открыт опасный фактор для молодых людей с COVID-19 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Ученые выявили фактор, который наиболее опасен для молодых людей с диагностированным коронавирусом. Статья исследователей из Университета Джона Хопкинса в США опубликована в журнале Lancet.
По статистике, наибольшим фактором риска даже для молодых людей выступает ожирение. Они чаще нуждаются в госпитализации, а само заболевание протекает в более тяжелой форме.
Специалисты указывают на прямую связь высокого индекса массы тела и числа пациентов младше 40-50 лет на интенсивной терапии. По мнению экспертов, люди с лишним весом уже страдают от затрудненного дыхания, поэтому любая респираторная инфекция у них протекает в более тяжелой форме, включая коронавирус.
Также ученые отмечают, что жировая ткань может вырабатывать большее количество провоспалительных молекул цитокинов, что ведет к цитокиновому шторму с последующим отказом органов. Кроме того, на жировых клетках расположено больше рецепторов, которые являются мишенью для коронавируса.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Мясников развеял миф о передаче коронавируса.
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Коронавирус , Видео , Джон Хопкинс
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