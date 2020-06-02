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Раскрыто необратимое последствие коронавируса для организма 

Lenta.ru и ещё 8 54 минуты назад
Раскрыто необратимое последствие COVID-19
Фото: Lenta.ru
К переболевшим коронавирусом пациентам может не вернуться обоняние. Об этом со ссылкой на американских медиков сообщает издание The Wall Street Journal.
Согласно предварительным данным ученых, около четверти опрошенных ими выздоровевших от COVID-19 пациентов рассказали о проблемах с обонянием. По их словам, чувство восприятия запахов и вкусов значительно ослабло спустя примерно две недели после исчезновения других симптомов болезни. Врачи заявили, что на восстановление обоняния может уйти до нескольких месяцев. При этом медики не исключают, что для некоторых пациентов потеря обоняния будет необратимой и они навсегда потеряют нормальное восприятие запаха и вкуса.
Раскрывшие одно из последствий коронавируса для организма врачи не смогли определить максимальный срок возвращения нормального обоняния, заметив, что данный вопрос нуждается в долгосрочном наблюдении. Заместитель директора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании Даниэлла Рид (Danielle Reed) объяснила феномен потери способности воспринимать запахи и вкус защитной реакцией организма. По ее предположению, идущие к мозгу обонятельные рецепторы «совершают самоубийство», чтобы остановить распространения вируса.
Один из переболевших коронавирусом — 23-летний Мэтт Ньюи (Matt Newey) — рассказал журналистам, что из-за потери обоняния испытывает сильный стресс. «Я провел полтора дня без еды. Мой желудок со мной больше не дружит», — заметил Ньюи, заявив, что сильно похудел, так как перестал получать удовольствие от приема пищи. Бывший пациент признался, что опасается оставаться дома один, так как из-за потери обоняния он боится, что не сможет почувствовать возможную утечку газа или запах дыма.
В середине мая власти Великобритании заявили о добавлении потери обоняния и вкуса к официальному списку симптомов при заражении COVID-19. По словам медиков, обычно данный симптом не проявляется на начальном этапе, но может сохраняться в течение нескольких недель после проникновения вируса в организм.
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