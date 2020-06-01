Ученый рассказал, как остановить COVID-19

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Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Калви рассказал, каким образом можно остановить распространение COVID-19. Об этом сообщает Times.

По словам ученого, в качестве противокоронавирусного средства могут применяться обеззараживающие свойства меди.

Инфекция погибает на данном металле спустя четыре часа, в то время как на стальных и пластиковых поверхностях остается активна до 72 часов.

Такие свойства меди микробиолог объяснил тем, что мембрану коронавируса атакуют ионы металла, проникающие затем внутрь инфекции и способствующие деактивации SARS-CoV-2.

Ученый подчеркнул, что перила, дверные ручки и поручни в общественном транспорте необходимо делать с использованием медных элементов, чтобы предотвратить распространение COVID-19.