Врач заявил о снижении активности COVID-19 

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Главный врач миланской больницы Сан-Раффаэле Альберто Зангрильо в эфире RAI Television рассказал о снижении активности коронавируса.

По его словам, сейчас в анализах инфицированных COVID-19 пациентов наблюдается сниженное количество копий вируса, что говорит об уменьшении активности инфекции.

"Мазки, которые были взяты за последние десять дней, показали количественную вирусную нагрузку, которая бесконечно мала по сравнению с той, которая была проведена месяц или два месяца назад" — сообщил он.

Кроме того, доктор засомневался в возможности повторной вспышки пандемии в Италии, призвав граждан не паниковать.