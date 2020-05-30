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Первый в РФ препарат от COVID-19 получил одобрение 

Стелла Шмель 1 час назад
Первый в РФ препарат от COVID-19 получил одобрение
Фото: depositphotos.com
Первый препарат от коронавируса получил одобрение. Речь идет о лекарстве под названием фавипиравир. Это препарат производства РФПИ и "Химрар".
Как следует из данных в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС), ООО "Кромис", совместная компания "Химрар" и РФПИ, получила регистрационное удостоверение на данное лекарство 29 мая 2020 года. Торговое название препарата — "Авифавир".
Его будут выпускать в форме таблеток, которые покрыты пленочной оболочкой. Дозировка составит 200 мг.
Лекарство "Авифавир" — это дженерик препарата Авиган (фавипиравир) производства японской компании Fujifilm. Препарат был рекомендован в Китае и Японии для лечения больных с COVID-19.
Ранее "Рамблер" писал, что cтало известно, кого будут штрафовать за отказ вакцинироваться от коронавируса.
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