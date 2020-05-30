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Мясников разъяснил ситуацию с вакциной от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Мясников разъяснил ситуацию с вакциной от COVID-19
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Главврач московской городской клинической больницы № 71 имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников объяснил, почему вакцина от нового коронавируса не может быть выпущена для широкого применения в короткие сроки.
Мясников отметил в сообщении в Telegram, что у людей много надежд на скорую вакцинацию, однако «вакцина так уж скоро не появится, не должна».
«Как же так, скажите вы, везде говорят, что она уже почти готова и вот-вот начнут уже применять! Все не так просто. Есть вакцинные препараты: многие страны и лаборатории уже разработали препараты, вызывающие более или менее стойкое выделение антител. Вопросы: насколько эти антитела обеспечивают иммунитет? Насколько они устойчивы? Не могут ли они обладать парадоксальным действием (как уже было при разработке вакцины от коронавируса в 2003 году)? И самый главный: насколько эти вакцинные препараты безопасны для человека?»,
— пояснил он.
В данный момент нет возможности ответить на эти вопросы, а потому ученые не могут выпустить вакцину для широкого применения.
«Клинические испытания подобных вакцин идут по три-пять лет. Мы можем ускорить разработку вакцины, мы можем рискнуть ввести ее ограниченному числу людей (например, медработникам в очаге), но мы не можем поставить под угрозу здоровье миллионов!»,
— подчеркнул он.
Мясников пояснил, что смысл клинических испытаний заключается «именно в сроках наблюдения за возможными позитивными и негативными воздействиями, мы должны знать, каковы отдаленные воздействия».
«За время клинических испытаний весьма вероятно может измениться и сама потребность в подобной вакцине. С коронавирусом уже так бывало. Пока разрабатывали и тестировали вакцину против SARS и MERS, болезни сошли на нет, нужда в вакцинах отпала сама по себе»,
— добавил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что вакцину от коронавируса удастся получить до второй волны распространения заболевания.
До этого сообщалось, что российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня. Исследоваться будут три наиболее перспективных препарата.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также сообщал, что клинические испытания вакцины начнут в июне. Президент Владимир Путин выразил надежду на ее регистрацию в сентябре.
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Коронавирус , Анна Попова , Михаил Мурашко , Александр Мясников , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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