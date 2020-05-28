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Эксперт рассказал о второй волне COVID-19 в России 

Мария Сергеева 1 час назад
Эксперт рассказал о второй волне COVID-19 в России
Фото: Рамблер
Повторная вспышка коронавирусной инфекции может настичь те страны, где вводился жесткий карантин. В России ситуация слегка иная: вторая волна, скорее всего, станет менее выраженной и сосредоточится в регионах, в который сейчас фиксируется мало заболевших. Об этом РИА Новости сообщил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
"Вторая волна коронавирусной инфекции прогнозируется в тех странах, где был жесткий карантин и еще нет иммунной прослойки населения, например, в Китае… Вторая волна для России, если будет, то выраженная в меньшей степени и в тех регионах, которые до этого почти не сталкивались с проблемой коронавируса" — заметил специалист.
И все же повторное появление вспышки COVID-19 во многом зависит от самих людей, считает эксперт. Если граждане не будут соблюдать масочный режим и хлынут на улицы, то угроза повторения нынешней ситуации более вероятна.
Ранее "Рабмлер" писал о том, что в Москве разработали детальную классификацию причин смертности при COVID-19.
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Коронавирус
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