Эксперт рассказал о второй волне COVID-19 в России 

Повторная вспышка коронавирусной инфекции может настичь те страны, где вводился жесткий карантин. В России ситуация слегка иная: вторая волна, скорее всего, станет менее выраженной и сосредоточится в регионах, в который сейчас фиксируется мало заболевших. Об этом РИА Новости сообщил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

"Вторая волна коронавирусной инфекции прогнозируется в тех странах, где был жесткий карантин и еще нет иммунной прослойки населения, например, в Китае… Вторая волна для России, если будет, то выраженная в меньшей степени и в тех регионах, которые до этого почти не сталкивались с проблемой коронавируса" — заметил специалист.

И все же повторное появление вспышки COVID-19 во многом зависит от самих людей, считает эксперт. Если граждане не будут соблюдать масочный режим и хлынут на улицы, то угроза повторения нынешней ситуации более вероятна.