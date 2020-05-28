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Безнадежный пациент излечился от коронавируса и вернулся домой 

Lenta.ru 1 час назад
Безнадежный пациент излечился от коронавируса
Фото: Lenta.ru
Житель Великобритании, в выздоровление которого не верили врачи, неожиданно излечился от новой коронавирусной инфекции и вернулся домой. Об этом сообщает Daily Star.
17 марта 44-летний житель английского графства Эссекс Стив Бэнкс (Steve Banks) почувствовал недомогание: у него поднялась высокая температура и начался сильный кашель. 25 марта его экстренно госпитализировали с симптомами коронавируса. Через несколько часов мужчину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как состояние пациента стремительно ухудшалось.
Бэнкс очнулся через семь недель. Когда он открыл глаза, он увидел, что врачи и медсестры стояли вокруг его кровати и аплодировали. Они сообщили мужчине, что за последние полтора месяца он перенес сердечную, почечную и дыхательную недостаточность, а также сепсис, поэтому его считали безнадежным пациентом. Сотрудники больницы даже попросили близких мужчины написать ему прощальные письма и начать подготовку к похоронам.
Однако неожиданно Бэнкс пошёл на поправку и в среду, 20 мая, его выписали из больницы. Из-за большой потери веса мужчина пока не может самостоятельно передвигаться, в этом ему помогают жена и дети. «У меня нет сил, я стараюсь не перенапрягаться, потому что боюсь возвращения болезни и осложнений», — признался Бэнкс. Он считает, что подхватил вирус во время работы в Лондоне.
Жена Стива, Лиза (Lisa), рассказала, что ей было очень трудно пережить болезнь мужа. «Я была напугана и чувствовала себя бессильной, так как не могла ему помочь. Мне пришлось поговорить с детьми о том, что их отец может умереть. Я счастлива, что теперь все позади», — сказала она.
Сейчас Бэнкс находится дома и восстанавливается после болезни. Он выразил благодарность всем сотрудникам больницы за проявленную заботу.
Ранее сообщалось о заразившемся коронавирусной инфекцией пациенте, который провел в больнице два месяца в тяжелом состоянии и неожиданно для всех выздоровел. В его исцеление не верили даже врачи, однако мужчина пошёл на поправку, и вскоре его выписали домой.
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