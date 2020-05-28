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Эксперт рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19 в России 

РИА Новости 1 час назад
Эксперт описал вторую волну коронавируса в РФ
Фото: РИА Новости
Вторая волна заболеваемости коронавирусом, скорее всего, будет в тех странах, где вводили жесткий карантин, в России она станет менее выраженной и пройдет в регионах, где было мало заболевших, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
"Вторая волна коронавирусной инфекции прогнозируется в тех странах, где был жесткий карантин и еще нет иммунной прослойки населения, например, в Китае… Вторая волна для России, если будет, то выраженная в меньшей степени и в тех регионах, которые до этого почти не сталкивались с проблемой коронавируса", — рассказал специалист.
В целом появление второй волны заболеваемости зависит от самих людей — если не будет соблюдаться масочный режим, все резко выйдут на улицу, то она более вероятна, пояснил Тимаков.
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Коронавирус , РИА Новости
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