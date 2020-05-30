Назван риск наступления тяжелых последствийCOVID-19

У половины выписанных из больниц самых тяжелых пациентов с коронавирусом изменения в легких проходят через три недели. Вероятность наступления тяжелых последствий заражения раскрыл главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев , передает «Интерфакс».

«Через три недели у 53 процентов выписанных из больниц вообще нет никаких изменений, остаточных явлений в легких. А в больницы попадают самые тяжелые. Получается, даже у половины из них нет самых тяжелых последствий»,

— сказал Авдеев.

Он добавил, что считает неполезным и неудобным ношение масок и перчаток на улицах. В то же время Авдеев отметил, что эти ограничительные меры вводятся с целью свести к минимуму распространение коронавируса.

«Где-то перегибают палку, мне тоже это не нравится, что на улице заставляют носить маски и перчатки, но это не наши выдумки, не наши национальные особенности, в любом европейском городе сейчас ходят в масках и перчатках»,

— сказал он, добавив, что средства защиты имеют смысл только при близком контакте, «если вы будете обниматься, целоваться».

Авдеев выразил надежду, что теплая погода снизит распространение вируса. Он подчеркнул, что о второй воле говорить пока рано, поскольку новый всплеск по прогнозам может произойти во второй половине осени, он будет связан с распространением других ОРВИ.