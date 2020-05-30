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Раскрыта вероятность наступления самых тяжелых последствий коронавируса 

Lenta.ru и ещё 15 2 часа назад
Назван риск наступления тяжелых последствийCOVID-19
Фото: Lenta.ru
У половины выписанных из больниц самых тяжелых пациентов с коронавирусом изменения в легких проходят через три недели. Вероятность наступления тяжелых последствий заражения раскрыл главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, передает «Интерфакс».
«Через три недели у 53 процентов выписанных из больниц вообще нет никаких изменений, остаточных явлений в легких. А в больницы попадают самые тяжелые. Получается, даже у половины из них нет самых тяжелых последствий»,
— сказал Авдеев.
Он добавил, что считает неполезным и неудобным ношение масок и перчаток на улицах. В то же время Авдеев отметил, что эти ограничительные меры вводятся с целью свести к минимуму распространение коронавируса.
«Где-то перегибают палку, мне тоже это не нравится, что на улице заставляют носить маски и перчатки, но это не наши выдумки, не наши национальные особенности, в любом европейском городе сейчас ходят в масках и перчатках»,
— сказал он, добавив, что средства защиты имеют смысл только при близком контакте, «если вы будете обниматься, целоваться».
Авдеев выразил надежду, что теплая погода снизит распространение вируса. Он подчеркнул, что о второй воле говорить пока рано, поскольку новый всплеск по прогнозам может произойти во второй половине осени, он будет связан с распространением других ОРВИ.
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Коронавирус , Другое , Сергей Авдеев , Минздрав РФ , Интерфакс
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