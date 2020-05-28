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Найдено вероятное лекарство от легкой формы COVID-19 

Стелла Шмель 32 минуты назад
Найдено вероятное лекарство от легкой формы COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые из Стэнфорда нашли препарат, который потенциально может стать лекарством для лечения легкой формы коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Речь идет о лекарстве от гепатита B. Его клинические испытания планируется провести в ближайшее время.
Этот препарат содержит в себе искусственную форму природного белка. Он помогает человеческому организму контролировать респираторные заболевания, активизируя иммунитет конкретно вокруг участка поражения.
Специалисты возлагают надежды, что благодаря этому лекарству получится ускорить процесс выздоровления и уменьшить его заразность.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые назвали причину осложнений от COVID-19.
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