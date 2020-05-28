Найдено вероятное лекарство от легкой формы COVID-19 

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Ученые из Стэнфорда нашли препарат, который потенциально может стать лекарством для лечения легкой формы коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Речь идет о лекарстве от гепатита B. Его клинические испытания планируется провести в ближайшее время.

Этот препарат содержит в себе искусственную форму природного белка. Он помогает человеческому организму контролировать респираторные заболевания, активизируя иммунитет конкретно вокруг участка поражения.

Специалисты возлагают надежды, что благодаря этому лекарству получится ускорить процесс выздоровления и уменьшить его заразность.