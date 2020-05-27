Как по-новому считают в РФ статистику по COVID-19

На сайте Министерства здравоохранения России рассказали о принципах подсчета статистики заражения коронавирусом в стране.
В ведомстве утвердили методические рекомендации "по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19". Новая методика основана на принципах Всемирной организации здравоохранения, которые прописаны в Международной классификации болезней.
Как сообщается в Минздраве, данные подходы к учету статистики предполагают глубокое изучение течения COVID-19 и его влияния на организм.
"Новая коронавирусная инфекция COVID-19 влияет на течение ряда хронических заболеваний и может вызывать их обострение. В то же время граждане с COVID-19 могут умереть от других патологических состояний, заболеваний или несчастных случаев, что не должно считаться смертью от коронавируса, и должно включаться в соответствующий раздел статистики", — приводятся на сайте Минздрава слова академика РАН Георгия Франка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что объяснена невосприимчивость некоторых к COVID-19.