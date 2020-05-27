Как по-новому считают в РФ статистику по COVID-19

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На сайте Министерства здравоохранения России рассказали о принципах подсчета статистики заражения коронавирусом в стране.

В ведомстве утвердили методические рекомендации "по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19". Новая методика основана на принципах Всемирной организации здравоохранения , которые прописаны в Международной классификации болезней.

Как сообщается в Минздраве, данные подходы к учету статистики предполагают глубокое изучение течения COVID-19 и его влияния на организм.