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Названы органы, которые нужно проверить переболевшим COVID-19 

Мира Маркина 3 часа назад
Профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова в беседе с РИА Новости назвала органы, которые следует проверить пациентам, переболевшим COVID-19.
По мнению Барановой, переболевшим коронавирусной инфекцией необходимо посетить пульмонолога для того, чтобы проверить легкие, и невропатолога, чтобы узнать о состоянии мозга. Кроме того, следует проверить почки, — для этого нужно сдать биохимию крови и обратить внимание на скорость клубочковой фильтрации.
Биолог обратила внимание на то, что коронавирус влияет на работу почек, а также способен провоцировать нейровоспаления, головные боли, проблемы с памятью и концентрацией.
«С такими проблемами типично никуда не идут, но в теории с этим надо работать»,
— подчеркнула эксперт.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что открыт новый путь передачи COVID-19.
Коронавирус , Видео , Джордж Мейсон , РИА Новости
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