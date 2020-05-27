Профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова в беседе с РИА Новости назвала органы, которые следует проверить пациентам, переболевшим COVID-19.

По мнению Барановой, переболевшим коронавирусной инфекцией необходимо посетить пульмонолога для того, чтобы проверить легкие, и невропатолога, чтобы узнать о состоянии мозга. Кроме того, следует проверить почки, — для этого нужно сдать биохимию крови и обратить внимание на скорость клубочковой фильтрации.

Биолог обратила внимание на то, что коронавирус влияет на работу почек, а также способен провоцировать нейровоспаления, головные боли, проблемы с памятью и концентрацией.

«С такими проблемами типично никуда не идут, но в теории с этим надо работать»,

— подчеркнула эксперт.