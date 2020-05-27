8338 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах:
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Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, за последние сутки зафиксирован 161 летальный исход, полностью выздоровело 11 079 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 370 680 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в ВОЗ заявили о риске второго пика пандемии COVID-19.