8338 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах:

стопкоронавирус.рф

Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, за последние сутки зафиксирован 161 летальный исход, полностью выздоровело 11 079 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 370 680 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.