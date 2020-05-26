Минздрав изменил порядок госпитализации с COVID-19

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило новй порядок госпитализации пациентов с окронавирусной инфекцией. Соотвествующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В больницы будут отправлять заболевших, у которых наблюдается состояние средней тяжести, тяжелое или крайне тяжелое.

Средняя тяжесть заболевания подразумевает то, что у человека в течение трех дней не опускается температура ниже 38 градусов. Также будут госпитализировать всех пациентов из группы риска, а именно тех, кто старше 65 лет или болен хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом, гипертонией и астмой. В стационар поместят заболевших, если с ними проживают люди из группы риска.

В Минздраве утвердили правила госпитализации несовершеннолетних. Так, их помещают на лечение в больницу, если при обращении температура достигает 39 градусов или не понижается с 38 градусов на протяжении пяти дней. Также госпитализации подлежат несовершеннолетние с дыхательной недостаточностью, тахикардией, наличием геморрагической сыпи, судорогами, тяжелым обезвоживанием, онкологическими заболеваниями, болезнями с нарушением свертываемости крови, хроническими заболеваниями легких; болезнями эндокринной системы.