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Минздрав утвердил новые правила госпитализации с COVID-19 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Минздрав изменил порядок госпитализации с COVID-19
Фото: depositphotos.com
Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило новй порядок госпитализации пациентов с окронавирусной инфекцией. Соотвествующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В больницы будут отправлять заболевших, у которых наблюдается состояние средней тяжести, тяжелое или крайне тяжелое.
Средняя тяжесть заболевания подразумевает то, что у человека в течение трех дней не опускается температура ниже 38 градусов. Также будут госпитализировать всех пациентов из группы риска, а именно тех, кто старше 65 лет или болен хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом, гипертонией и астмой. В стационар поместят заболевших, если с ними проживают люди из группы риска.
В Минздраве утвердили правила госпитализации несовершеннолетних. Так, их помещают на лечение в больницу, если при обращении температура достигает 39 градусов или не понижается с 38 градусов на протяжении пяти дней. Также госпитализации подлежат несовершеннолетние с дыхательной недостаточностью, тахикардией, наличием геморрагической сыпи, судорогами, тяжелым обезвоживанием, онкологическими заболеваниями, болезнями с нарушением свертываемости крови, хроническими заболеваниями легких; болезнями эндокринной системы.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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