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Как алкоголь влияет на COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
В период пандемии COVID-19 люди разделились на два лагеря: одни убеждены, что алкоголь способен помочь в борьбе с вирусом, другие настаивают — от спиртного в нынешних обстоятельствах лучше всего отказаться. Кто из них прав? Выяснял "Рамблер".
Как сообщают эксперты Роспотребнадзора, употребление любых алкогольных напитков не станет профилактикой против коронавируса. Более того, употребление этилового спирта (этанола) может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже спровоцировать летальный исход.
Специалисты также обращают внимание на то, что употребление алкоголя отрицательным образом сказывается на психическом здоровье, негативно влияет на иммунную систему и провоцирует развитие огромного спектра инфекционных и других заболеваний.
Вдобавок к этому стало известно, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS), который является одним из самых тяжелых осложнений COVID-19.
И наконец, согласно статистике ВОЗ, каждый год алкоголь становится причиной смерти трех миллионов человек. Эксперты организации также отмечают, что в фальсифицированных напитках могут присутствовать токсичные вещества. Некоторые из них могут быть смертельны даже в небольших количествах, иные же приводят к слепоте, заболеванию почек и другим серьезным недугам.
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Коронавирус , Видео , ВОЗ
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