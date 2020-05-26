Остеопат и мануальный терапевт Петр Фисенко, который в данный момент лечит больных с COVID-19, в своем Instagram высказался о "мировом заговоре". Подробнее об этом в материале "Рамблера".

В период пандемии коронавируса многие люди решили, что никакой инфекции на самом деле нет, и вся паника создается искусственно для того, чтобы запугать население. Фисенко с этим мнением категорически не согласен (авторская пунктуация и орфография сохранены — прим.ред.):

"Думаю, никакого мирового заговора нет. Власть и деньги имущие что у нас в стране, что за рубежом, в определённый момент сами (испугались)). ⠀ Если уж и есть кто-то наверху, кто это «придумал», то это, скорее сама Природа, чтобы немного очистить наше подсознание от того нехорошего, что там накопилось".

По словам медика, пациенты, переболевшие COVID-19, становятся спокойнее и рассудительнее. Фисенко не исключает, что тяжелую форму заболевания может спровоцировать накопленный стресс:

"Подтверждаю, что переболевшие люди становятся мягче, добрее, светлее)) ⠀ Этим же объясняю то, что практически не болеют дети и молодёжь — не успели ещё накопить неразрешенные стрессы.

Наблюдал в отделении у отдельных пациентов молитвы, медитации, другую духовную работу. На фоне этого быстрый положительный результат".

Специалист также признался, что и сами врачи, выезжающие на смену, не пренебрегают религией:

"Те, кто лечат, тоже «в процессе» — едем на смену в автобусе, проезжаем церковь — всегда несколько человек крестятся)) Поговорка была во время ВОВ: «На передовой атеистов нет»".

Вместе с тем Фисенко отметил, что не призывает "идти в церковь". По словам врача, гораздо важнее сейчас, когда появилось свободное время, проанализировать собственную жизнь и понять, в каком направлении двигаться дальше:

"Просто остановить на время бег своих ног и, главное, мыслей. Честно себе самому ответить на «неудобные» вопросы, ну и … сделать первый шаг к новому Себе!".

Однако сам медик отметил, что врачам "остановиться" не удается, даже несмотря на то, что пациентов сейчас выписывают больше, чем их поступает:

"Усталость, прежде всего, психологическая не проходит и после отдыха… ⠀ Медсёстрам тяжелее всего — много работы, требующей большого напряжения. Не все выдерживают, много новых лиц (вернее защитных масок)) ⠀ Но и лечить стали лучше, сказывается опыт. Так что в будущее смотрим с оптимизмом!".

В комментариях подписчики медика пожелали ему и его коллегам здоровья, сил и терпения.