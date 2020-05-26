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Выявлен новый путь передачи коронавируса 

Lenta.ru 10 часов назад
Выявлен новый путь передачи коронавируса
Фото: Lenta.ru
Китайским ученым впервые удалось выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий пациентов, что повышает вероятность передачи инфекции через вдыхание частиц отходов жизнедеятельности, зараженных коронавирусом. Похожий способом были заражены жители здания в Гонконге во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Статья исследователей опубликована в журнале Emerging Infectious Diseases.
Специалисты описали случай COVID-19 у 78-летнего пациента в Ухане. 17 января 2020 года больной был госпитализирован с симптомами, в том числе лихорадкой, кашлем и аномальным результатом компьютерной томографии грудной клетки. 22 января пациента поместили на ИВЛ, а 20 февраля он умер. Результаты полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией показали, что в образцах кала, собранных с 27 января по 7 февраля, присутствует вирус. При этом в фекалиях содержалось больше вирусной РНК, чем в респираторных мазках.
В образцах были выявлены сферические вирусные частицы остроконечными белками-«шипами». Ученые также смогли выделить живой вирус из двух образцов фекалий, собранных у других пациентов. По словам специалистов, это доказывает, что вирус, содержащийся в кале, является распространенным проявлением COVID-19. Это также указывает на возможность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.
Передача SARS через стул привела к тому, что в 2003 году в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге сотни людей оказались инфицированы вирусом. Восходящий поток теплого воздуха из ванных комнат загрязнил несколько квартир и был доставлен ветром в соседние здания комплекса. Хотя такой путь передачи может оказаться проблемой для сдерживания распространения вируса, опасность он представляет в основном для больниц, которые могут стать «усилителями» эпидемии.
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