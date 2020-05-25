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Врач назвал способ выявить бессимптомных носителей COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Назван способ выявить больных COVID-19 без симптомов
Фото: globallookpress.com
Доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как выявить бессимптомных носителей коронавируса. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».
По словам врача, это можно сделать только с помощью анализов. Александр Карабиненко объяснил, что наличие коронавирусной инфекции определяется присутствием в организме человека соответствующих антител. Внешне выявить у бессимптомного носителя COVID-19 невозможно.
Согласно последним данным, в России зафиксировано более 350 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время в стране было зарегистрировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в ВОЗ заявили о риске второго пика пандемии коронавируса.
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Коронавирус , ВОЗ , ТК "Звезда"
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