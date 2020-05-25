Назван способ выявить больных COVID-19 без симптомов

Доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как выявить бессимптомных носителей коронавируса. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

По словам врача, это можно сделать только с помощью анализов. Александр Карабиненко объяснил, что наличие коронавирусной инфекции определяется присутствием в организме человека соответствующих антител. Внешне выявить у бессимптомного носителя COVID-19 невозможно.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 350 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время в стране было зарегистрировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.