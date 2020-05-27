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Найдена причина осложнений от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 44 1 час назад
Найдена причина осложнений от коронавируса
Фото: Lenta.ru
Ученые Эксетерского университета в Великобритании и Университета Коннектикута в США обнаружили ген, который влияет на высокий риск заражения коронавирусом и тяжелой формы COVID-19. У людей с двумя дефектными копиями APOE, которые также способствуют болезни Альцгеймера, вдвое увеличивается риск опасной для жизни коронавирусной инфекции с осложнениями. Статья исследователей опубликована в Journal of the American Medical Association.
Ранее ученые выяснили, что у людей с деменцией в три раза чаще развивается тяжелый COVID-19, однако это могло объясняться высокой распространенностью вируса в домах престарелых. Однако результаты анализа данных о здоровье и генетики несколько сотен тысяч человек показали, что ключевую роль играет генотип APOE e4e4. 2,36 процента участников (около девяти тысяч человек) имели дефектные гены, но среди людей с COVID мутации встречались у 5,13 процента.
Это также демонстрирует, что увеличение риска болезни Альцгеймера, которое кажется неизбежным с возрастом, на самом деле связано с определенными биологическими различиями, из-за которых одни люди доживают до ста лет и остаются активными, а другие становятся инвалидами и умирают в 60 лет.
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Коронавирус , Новости
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