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Эпидемиолог рассказал, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 в России 

Газета.Ru 29 минут назад
Эпидемиолог рассказал о сроках вакцинации от COVID-19
Фото: Газета.Ru
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом пишет ТАСС.
"Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени",
— сказал Гинцбург.
Он подчеркнул, что процесс может растянуться от полугода до девяти месяцев, потому что население не может получить препарат в один момент.
В России выявлено 353 тысячи заражений коронавирусом, скончались 3633 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Коронавирус , Александр Гинцбург , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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