Эпидемиолог рассказал о сроках вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург . Об этом пишет ТАСС.

"Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени",

— сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что процесс может растянуться от полугода до девяти месяцев, потому что население не может получить препарат в один момент.

В России выявлено 353 тысячи заражений коронавирусом, скончались 3633 человека.