Эпидемиолог рассказал о сроках вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом пишет ТАСС.
"Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени",
— сказал Гинцбург.
Он подчеркнул, что процесс может растянуться от полугода до девяти месяцев, потому что население не может получить препарат в один момент.
В России выявлено 353 тысячи заражений коронавирусом, скончались 3633 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.